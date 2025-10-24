Section de recherches de Colobane : Pape Malick Ndour libéré

Coup de théâtre ! La mesure de garde à vue de Pape Malick Ndour vient d’être levée sur instruction de l’autorité judiciaire.

Ainsi, l’ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de l’ancien président Macky Sall vient d’être libéré dans la nuit, selon une source autorisée de Seneweb proche de l’enquête de la gendarmerie. Il est désormais libre de tout mouvement.

Pour rappel, le responsable de l’APR a été placé en garde à vue ce vendredi soir à l’issue de son audition. Son arrestation était liée à ses propos jugés offensants visant le pouvoir du tandem Diomaye-Sonko.

Auteur : Seneweb