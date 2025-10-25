Arrestations et libérations exposent la face revancharde de «l’aile radicale» de Pastef

L’ancien ministre Pape Malick Ndour a retrouvé la liberté ce vendredi, mettant fin à une garde à vue qui a exacerbé les passions. Si l’issue judiciaire a été l’apaisement, les réactions extrêmes et vengeresses d’une aile radicale de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) ont exposé au grand jour la ferveur revancharde de certains militants, contrastant fortement avec la posture de rassembleur et le refus de toute vengeance affichés par le Président Bassirou Diomaye Faye.

L’ex-membre du gouvernement, convoqué pour des propos jugés « attentatoires à la sûreté de l’État » suite à ses appels à « renverser le régime en place », avait suscité une vague de réjouissances dans certains rangs du parti présidentiel. Loin de la retenue attendue de la part de la nouvelle majorité, beaucoup se sont empressés de célébrer l’interpellation de celui qui est perçu comme un nouvel opposant, héritier de l’ancien régime APR.

Ces manifestations sont allées au-delà de la simple satisfaction politique. Sur les réseaux sociaux notamment, certains militants de Pastef ont tenu des propos d’une violence et d’une indécence rares, ciblant la personne de l’ancien ministre. Des commentaires inacceptables et déshumanisants ont circulé, allant jusqu’à se demander qui hériterait de la femme de l’ancien ministre (voir capture ci-dessous), démontrant une haine viscérale et une absence totale de considération humaine.

Cette attitude révèle la face cachée d’une certaine aile de Pastef, celle des revanchards. Animés par le principe du « œil pour œil », ces individus estiment que les nouveaux opposants, en particulier les anciens membres de l’APR, doivent subir exactement les mêmes injustices et humiliations qu’ils estiment avoir endurées sous le régime de Macky Sall.

Cependant, le rêve de voir Pape Malick Ndour incarcéré s’est rapidement brisé avec l’annonce de sa libération sans charges. La nouvelle a provoqué un revirement immédiat chez ces mêmes militants. Leurs célébrations se sont transformées en déchants amers, et leurs attaques ont été redirigées vers le régime qu’ils soutiennent, accusé de « fragiliser l’État » ou de manquer de fermeté.

Ce double mouvement, qui va de la réjouissance méprisable à la critique acerbe contre son propre camp, ridiculise l’image du parti Pastef et expose une immaturité politique inquiétante. Une majorité de Sénégalais aspire à une justice équitable et non à une justice revancharde. En agissant ainsi, ces militants non seulement perdent la sympathie de l’opinion publique sénégalaise, mais ils font également le jeu de ceux qui accusent le nouveau pouvoir d’être animé par la seule volonté de régler des comptes.

Finalement, si Pape Malick Ndour a recouvré la liberté, cette affaire aura servi de révélateur des tensions et des pulsions vengeresses qui animent une frange non négligeable de la nouvelle majorité. Cette attitude tranche avec l’appel constant à l’apaisement, à la décrispation et à l’unité nationale.

Heureusement que le président Bassirou Diomaye Faye est un homme d’une certaine grandeur. Depuis son élection, il a refusé toute vengeance. Le chef de l’État se veut un rassembleur. Et l’actuel locataire du Palais de la République œuvre chaque jour en ce sens. Loin de ces personnes qui perdent leur temps à traquer les adversaires de Pastef.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn