Il étrangle six personnes au hasard dans la rue dont un père et sa fille

Dimanche après-midi, un homme a étranglé six personnes sans raison dans le centre-ville de Vichy, dans l’Allier.

Pris d’une bouffée délirante, il est monté dans sa voiture et a roulé sur sa première victime, rue Hubert Colombier. Il est ensuite sorti de son véhicule pour l’étrangler.

La femme de la première victime et un témoin sont aussitôt intervenus, mais l’agresseur s’est mis, là encore, à leur serrer le cou.

Il a pris la fuite en voiture et a tenté de se suicider en percutant un poteau EDF.

Venus le secourir, un père et sa fille de 13 ans, se sont aussi fait étrangler par l’individu. Ce dernier a fini par s’enfuir en direction d’une maison ouverte, où il a encore agressé un jeune homme en pleine sieste.

Le suspect, sous l’emprise de drogue, a été interpellé par la police municipale et placé en garde à vue.

Le mis en cause a été mis en examen pour six tentatives de meurtre et écroué.

Source : F D