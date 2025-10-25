Sa fille de 17 ans sèche les cours…elle lui crève son œil

Une femme a été jugée mercredi devant le Tribunal Correctionnel de Nantes. Les faits se sont déroulés le 28 septembre 2022 à Nantes, en Loire-Atlantique.

Ce jour-là, la prévenue avait appris que sa fille de 17 ans séchait les cours depuis trois semaines.

Folle de rage, la mère de famille avait lancé son téléphone sur l’adolescente. L’appareil avait fini sa course sur l’oeil de la jeune fille.

La victime avait été transportée à l’hôpital. En vain. Elle a perdu définitivement son oeil.

La jeune femme a refusé de porter plainte. Lors du procès, la victime, âgé aujourd’hui de 20 ans, a assuré qu’elle allait bien.

Elle fait des études d’ergothérapeute, travaille dans la restauration et fait du baby-sitting.

Sa mère a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis.

Source : F D