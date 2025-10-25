Madagascar : L’ex-président Andry Rajoelina déchu de sa nationalité malgache

Le nouveau gouvernement malgache a officiellement déchu de sa nationalité l’ancien président Andry Rajoelina, renversé il y a une dizaine de jours puis remplacé par un militaire. Plusieurs médias locaux ont confirmé la parution d’un décret actant cette décision au Journal officiel.

Ce texte, signé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, stipule qu’un citoyen malgache ayant volontairement acquis une autre nationalité perd automatiquement sa citoyenneté d’origine. Une disposition qui s’applique à Andry Rajoelina, naturalisé français en 2014 selon les médias du pays.

D’après la radio internationale RFI, l’entourage du chef du gouvernement a confirmé l’authenticité du décret. Des photos du document circulent déjà en ligne. Cette mesure empêche désormais l’ancien président, âgé de 51 ans, de se présenter à une élection à Madagascar.

La double nationalité de Rajoelina avait déjà suscité une vive polémique avant la présidentielle de novembre 2023. Malgré des appels à sa disqualification, il avait pu se présenter et remporter un scrutin fortement contesté et boycotté par plusieurs formations d’opposition.

Renversé le 14 octobre après des semaines de manifestations et une mutinerie du CAPSAT, une unité de l’armée passée du côté des protestataires, Andry Rajoelina a quitté l’île. Le colonel Michaël Randrianirina, chef du CAPSAT, a été investi président par intérim en promettant des élections dans un délai de deux ans.

Depuis, l’ex-président affirme se cacher pour des raisons de sécurité, sans révéler sa localisation.