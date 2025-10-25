Tout savoir sur l’affaire Pape Malick Ndour

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été au centre d’un revirement judiciaire qualifié d’« abracadabresque » par Le Quotidien. Convoqué et placé en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Colobane, il a finalement été libéré en pleine nuit sur « instruction » du parquet.

Ndour était initialement visé par le très controversé article 80 du Code pénal, avec des accusations lourdes (trouble à l’ordre public, appel à l’insurrection) suite à des déclarations tenues lors de la marche pour la libération de Farba Ngom.

Cependant, Le Quotidien révèle que la décision d’abandonner les poursuites a été prise au « plus haut sommet » de l’État, précipitant sa libération. Finalement, aucune charge n’a été retenue contre lui, transformant l’affaire en un véritable coup de théâtre judiciaire.

