L’ANACIM annonce une chaleur exceptionnelle de novembre 2025 à janvier 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié, ce 23 octobre 2025, ses prévisions saisonnières pour la période novembre 2025 – janvier 2026. Le bulletin annonce des températures supérieures à la normale sur une grande partie du territoire, notamment dans les zones Est et Sud du pays.

Selon l’ANACIM, les régions de l’Est (Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Bakel et Tambacounda) ainsi que celles du Sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) connaîtront des conditions de chaleur anormalement élevées durant toute la période. Dans ces zones, les températures pourraient dépasser les moyennes climatologiques observées entre 1991 et 2020.

Le reste du pays, notamment les localités du Centre et du littoral, enregistrera également des températures légèrement supérieures à la normale, surtout en novembre et décembre, avant un retour progressif vers des valeurs plus habituelles en janvier.

Dans le Nord-Est, des épisodes de chaleur intense sont attendus, avec des pics dépassant parfois les 40°C. L’agence avertit que la combinaison entre température et humidité pourrait accentuer la sensation de chaleur, en particulier sur le littoral nord (de Saint-Louis à Dakar), où l’humidité post-hivernale persistera encore quelques semaines.

Pour novembre 2025, l’ANACIM prévoit des températures particulièrement élevées sur une grande partie du territoire, dépassant souvent les 40°C dans les régions de l’Est, du Sud et du Centre. Sur la côte, les maximales tourneront autour de 35°C.

Entre décembre 2025 et janvier 2026, la chaleur restera généralisée et au-dessus des normales saisonnières. Une baisse progressive des températures est toutefois attendue à partir de janvier, d’abord sur le littoral nord, avant de s’étendre vers le Centre du pays.

Ces prévisions appellent à la vigilance, notamment pour les populations rurales, les travailleurs en extérieur et les services de santé publique. L’ANACIM invite à suivre régulièrement ses bulletins météorologiques pour anticiper les périodes de forte chaleur et leurs impacts.