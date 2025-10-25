Fédé de lutte : La commission électorale constituée

Malgré le non-respect de l’échéance du 26 octobre pour l’Assemblée générale élective, les acteurs de la lutte saluent la nomination des membres de la Commission électorale et de la Commission de recours par le ministère des Sports, après près d’un mois de silence, selon Seneweb.

L’arrêté, signé par Khady Diène Gaye le 17 octobre et rendu public le 24 octobre, désigne sept personnalités issues de divers secteurs pour siéger à la Commission électorale. Elle sera présidée par le colonel Bassirou Ndiaye, assisté de la magistrate Ndeye Seynabou Wade comme vice-présidente. Des figures reconnues de l’arène, telles que Atoumane Gaye et Oumar Diagne, figurent également sur la liste.

La mission principale de cette Commission est d’organiser l’Assemblée générale élective de la FSL et de veiller à la stricte application des statuts. Ses responsabilités incluent l’établissement du corps électoral, l’examen des candidatures, le contrôle du vote, la proclamation des résultats et la transmission du procès-verbal au ministère, rapporte le quotidien sportif Record dans son édition de ce samedi 25 octobre.