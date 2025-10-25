Kaolack : Deux trafiquants arrêtés et 83 kg de chanvre indien saisis

La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l’OCRTIS, a réussi un important coup de filet ce vendredi 24 octobre 2025. Deux trafiquants, communément appelés porteurs, ont été interpellés au village de Gamboul Thiogone, dans le département de Kaolack.

Lors de l’opération, les agents ont saisi deux colis de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans des sacs en sisal. Le poids total de la drogue est estimé à 83 kilogrammes.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte continue menée par les forces de l’ordre contre la criminalité transfrontalière organisée et le trafic de stupéfiants dans la région du centre.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de remonter les filières d’approvisionnement.