Affaire Farba Ngom : Amadou Gueye dénonce les unes des journaux

La Une au plus disant : Le richissime Farba est malade

Entre la maladie de Farba Ngom et la mort tragique de deux citoyens sénégalais, la presse a choisi.

Surprise ou Banalité, c’est selon l’idée qu’on se fait de la presse. Farba Ngom fait la une de la presse annonçant en chœur le diagnoctic de son médecin qui voudrait que sa condition soit incompatible avec la vie carcérale. Une annonce à l’unisson pour parler d’une seule voix à l’opinion et aux juges, afin que nul n’en ignore et certainement pour émouvoir et élargir l’homme d’affaires de prison. Au même moment, deux citoyens sénégalais meurent dans la souffrance et surtout dans des circonstances scandaleuses qui interpellent la société et les pouvoirs publics pour éclaircir leurs cas. Mais leurs récits rapportés par des témoins n’ont pas été jugés assez croustillants et importants pour être rapportés à l’unisson comme la maladie de Farba, à la UNE. Soutenir cette presse que nous respectons, c’est aussi leur dire que ce traitement pose un défi éthique qui ne peut être ignoré. Si la maladie de Farba Ngom mérite un tel choeur à l’unisson, et que les affres de la presse interpellent aussi tous les démocrates et militants des libertés publiques pour les soutenir, la mort deux citoyens sénégalais vaut aussi une bonne couverture, ne serait ce que pour en tirer les leçons et éviter que les abus de pouvoir et négligences cruelles ne continuent de tuer des citoyens innocents.

Par Amadou Gueye