Affaire fonds Force Covid-19 : Non-lieu pour l’ancien DAGE du ministère de Mansour Faye

Macky Sall et les milliers de sacs de riz de la Covid

Comme tous les fournisseurs impliqués dans le dossier, Aliou Sow, ancien ministre et directeur de l’Administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, a bénéficié d’un non-lieu dans l’affaire dite des fonds Force Covid-19, rapporte Seneweb.

Inculpé pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux liés à des surfacturations présumées sur des commandes de riz, Aliou Sow est blanchi par la justice.

Selon les informations de Seneweb, le doyen des juges d’instruction a rendu, le 31 octobre 2025, une ordonnance de non-lieu en sa faveur. L’avis de cette décision a été notifié à son avocat, Me Diack Ba.