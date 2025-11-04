Bassirou Diomaye Faye annonce des réformes profondes dans l’enseignement supérieur

Présidant, ce lundi, la cérémonie d’ouverture de l’Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé les grandes lignes de réformes majeures à venir dans le système de l’enseignement supérieur sénégalais.

Le chef de l’État a promis des « ruptures radicales » dans les options de formation, soulignant la nécessité de repenser les contenus pédagogiques et de renforcer l’enseignement des sciences, des techniques et des savoirs endogènes. Ces changements, a-t-il précisé, s’inscrivent dans le cadre de l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANTESRI), un document stratégique visant à aligner le système éducatif sur les besoins réels de développement économique du pays.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur le rôle déterminant de l’enseignement supérieur dans la relance des filières scientifiques, constatant une désaffection croissante des jeunes Africains pour ces disciplines. « Cette tendance n’est pas une fatalité », a-t-il affirmé, invitant les acteurs du secteur — autorités, enseignants-chercheurs et chercheurs — à unir leurs efforts dans un élan patriotique d’innovation et de créativité.

Le président a également rappelé que la Vision Sénégal 2050 accorde une importance stratégique à la science, la technologie, la recherche et l’innovation, considérées comme des leviers essentiels pour le progrès et la souveraineté du pays.

Avec ces réformes, le gouvernement ambitionne de réconcilier la jeunesse avec les sciences et de bâtir un système universitaire capable de répondre aux défis du développement durable et de la compétitivité mondiale.