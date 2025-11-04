Le Doyen des juges d’instruction a inculpé le chroniqueur Ameth Ndoye pour les délits d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du Président de la République et diffusion de fausses nouvelles.

Contrairement au parquet qui a requis le mandat de dépôt dans son réquisitoire introductif, le juge a décidé de placer Ameth Ndoye sous bracelet électronique. L’inculpé est assisté par ses conseils Me Alioune Badara Fall et Abou Alassane Diallo, selon Seneweb qui donne l’information.