Décès de l’ancien vice-président américain Dick Cheney

L’ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé mardi sa famille citée par des médias américains. Il avait été le numéro deux de George W. Bush entre 2001 et 2009.

La mort de Dick Cheney, survenue lundi, est due à des complications liées à une pneumonie ainsi qu’à des maladies cardiaques et vasculaires, selon une déclaration de sa famille.

Affligé par des problèmes coronariens presque toute sa vie adulte, l’ancien politicien a subi cinq crises cardiaques entre 1978 et 2010 et portait un dispositif pour réguler son rythme cardiaque depuis 2001.

Homme de l’ombre, réputé pour sa considérable influence en coulisses, Dick Cheney s’était forgé une réputation telle qu’il fut considéré comme l’un des vice-présidents les plus puissants de l’histoire américaine.

Dick Cheney fut le colistier de George W. Bush lors de deux campagnes présidentielles victorieuses et son conseiller le plus influent à la Maison Blanche dans une époque marquée par le terrorisme, la guerre et les changements économiques.

Le vice-président a insufflé son idéologie néo-conservatrice à la Maison Blanche. On le considère notamment comme l’une des forces motrices derrière la décision d’envahir l’Afghanistan moins d’un mois après le 11 Septembre. Il restera aussi connu comme l’un des faucons qui ont joué un rôle central et controversé dans l’invasion de l’Irak en 2003.

Nommé ministre de la Défense sous George H.W. Bush en 1989, Dick Cheney est aux commandes du Pentagone pendant la guerre du Golfe de 1990-1991. Puis il part dans le secteur privé lorsque le démocrate Bill Clinton déloge Bush père de la Maison Blanche.

Ce républicain inconditionnel avait surpris les Américains lors de l’élection présidentielle de 2024 en annonçant qu’il voterait pour la démocrate Kamala Harris, dénonçant son adversaire républicain Donald Trump, qu’il jugeait inapte à occuper le Bureau ovale.

« Nous avons le devoir de placer le pays au-dessus des clivages partisans pour défendre notre Constitution », avait-il déclaré.