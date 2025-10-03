Affaire force-Covid-19 : une ancienne DAGE libre

Placée sous mandat de dépôt depuis avril 2025 dans l’affaire « Force-Covid-19 », Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ex-Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel et des PME, a été remise en liberté provisoire, malgré l’opposition du parquet.

L’Observateur, repris par Seneweb, rapporte que la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé cette décision. Les juges ont estimé que les charges retenues n’étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier sa détention, suivant l’argument des avocats selon lequel aucune irrégularité personnelle n’avait été relevée contre elle par la Cour des comptes.

L’affaire porte sur des irrégularités présumées dans la gestion des 2,5 milliards de francs CFA alloués au ministère pour l’acquisition de masques pendant la pandémie de Covid-19. Le rapport initial de la Cour des comptes a révélé un écart de 2,3 millions de masques entre le nombre déclaré acheté et celui réellement distribué.

Si Ndèye Aminata Loum Ndiaye retrouve une liberté surveillée, d’autres co-inculpés – dont le gestionnaire Mamadou Moustapha Diop, le chauffeur Mouhamadou Bamba Amar et l’ancien ministre Moustapha Diop, traduit devant la Haute cour de justice – restent en détention pour des accusations de détournement, corruption, blanchiment et association de malfaiteurs, souligne le quotidien du Groupe futurs médias.