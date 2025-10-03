Grève des boulangers : Vers deux (2) jours sans pain

Le Regroupement des boulangers du Sénégal (RUBS) a lancé une grève nationale de 48 heures, prévue les 6 et 7 octobre 2025, entraînant l’arrêt total de la production et de la vente de pain sur l’ensemble du territoire.

Selon Wal Fadjri dans son édition du vendredi 3 octobre, les boulangers dénoncent une situation économique insoutenable qui menace la survie de leur secteur. Le secrétaire national du RUBS, Amadou Lamine Ndiaye, explique que la flambée des prix de la farine, du sucre, du gasoil et de l’électricité les contraint à vendre à perte, ce qui a déjà entraîné la fermeture de plusieurs boulangeries.

Le RUBS reproche également à l’État de ne pas avoir respecté son engagement de réduire de 3 000 F CFA le prix de la farine. Les boulangers réclament par ailleurs l’application du décret 2019-22-117, destiné à réglementer leur secteur, dénonçant la concurrence déloyale du secteur informel qui prospère faute de contrôle.

Face à un dialogue rompu avec le ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop, le RUBS qualifie sa grève de « signal d’alarme » et interpelle le gouvernement sur la nécessité de trouver des solutions durables pour assurer la survie de la profession.