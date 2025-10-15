Daba Mbodji, plus connue sous le surnom de Gaïndé Macky, âgée de 46 ans et commerçante domiciliée à la Cité Fadia, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Elle est poursuivie pour offense à une personne exerçant une fonction rattachée aux prérogatives du président de la République, en l’occurrence Ousmane Sonko, mais aussi pour discours contraires aux bonnes mœurs et insultes à l’égard d’un groupe (les militants du Pastef) par le biais informatique, rapporte Seneweb.

Tout est parti d’un direct sur TikTok dans lequel la prévenue aurait tenu des propos offensants à l’encontre du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.

Présente à la barre avec des béquilles et la jambe droite fracturée, Daba Mbodji semblait affaiblie, alors qu’elle était apparue en bonne santé lors de sa première comparution.

Au cours de l’audience, la projection des audios incriminés n’a laissé aucun doute : la prévenue a reconnu ses propos, tout en cherchant à les contextualiser. Selon elle, des militants du Pastef auraient divulgué sur internet ses audios et des images intimes qu’elle avait envoyés à son petit ami.

« J’ai vécu trois ans avec lui. C’est vrai que c’est moi qui danse dans la vidéo, mais il l’a vendue aux militants du Pastef. Certains ont même fait un montage avec des nudités en disant qu’il s’agit de moi », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu’un ami l’avait invitée à participer à un direct TikTok pour donner sa version des faits, mais que l’échange avait dégénéré : « Un militant du Pastef m’a insultée ainsi que mon leader, Macky Sall. C’est en réaction à cette insulte que j’ai riposté. »

Interrogée par le procureur sur l’identité du leader du parti Pastef, la prévenue a répondu laconiquement : « Je n’ai pas cité de nom. »

Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé la relaxe pour le délit d’insultes à l’égard d’un groupe par le biais informatique, mais a requis que Daba Mbodji soit déclarée coupable pour les deux autres infractions, sollicitant six mois de prison ferme.

La défense, assurée par Me Oumar Youm et El Hadji Amadou Sall, a pour sa part contesté le délit d’offense et plaidé pour une peine avec sursis.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre prochain, date à laquelle le tribunal rendra sa décision.