Décès de l’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga à 80 ans

L’ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, âgé de 80 ans et candidat à la présidence de la Commission de l’Union africaine, est décédé mercredi matin des suites d’une crise cardiaque dans l’État du Kerala, en Inde.

Selon les médias, M. Odinga s’était rendu au Kerala pour bénéficier d’un traitement ayurvédique. Son état de santé s’étant soudainement détérioré, il a été transporté au Sreedhareyam Ayurvedic Eye Hospital and Research Centre, où les soins n’ont pu empêcher son décès. Son corps a ensuite été transféré à l’hôpital Deva Matha de Koothattukulam pour conservation.

Raila Odinga était en lice pour la présidence de la Commission de l’Union africaine, poste qui a finalement été attribué au Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf.

À l’annonce de cette disparition, le président zambien Hakainde Hichilema a présenté ses condoléances au peuple kényan, au président William Ruto, à la famille Odinga et à tous ceux affectés par la perte de l’ancien dirigeant. « L’ancien Premier ministre Raila Odinga était un ardent défenseur de la démocratie, une voix intrépide pour la justice et un serviteur fidèle du peuple. Son parcours a inspiré des générations à travers le continent », a déclaré Hichilema.

Le président zambien a également salué les contributions majeures de Raila Odinga à la promotion des réformes constitutionnelles, à la gouvernance inclusive et au dialogue en période de crise, soulignant que « son héritage perdurera ». Il a conclu en priant pour les endeuillés et en exprimant l’espoir que l’ancien Premier ministre repose en paix.