Affaire Jeanne d’Arc: La DSE France félicite la posture diplomatique du ministre Mamadou Talla

Le Sénégal est un peuple uni dans sa diversité traditionnelle, religieuse et dans le vivre en commun. L’éducation et l’école restent des lieux d’accès à la culture, à l’apprentissage et à la sociabilité. C’est pourquoi l’exclusion des élèves de l’institution Jeanne d’Arc en raison de leur voile, doit être traitée de manière diplomatique tout en respectant le caractère laïc de l’éducation nationale du Sénégal qui garantit la liberté de conscience des citoyens.

Le rôle des autorités est de trouver des solutions aux préoccupations des citoyens. C’est dans ce sens que la DSE France salut la posture du ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla, qui avec finesse et diplomatie a réussi à trouver une solution acceptée par les deux parties allant dans le sens de la sauvegarde des intérêts des élèves.

Les règles de fonctionnement des écoles privées sans faiblesse coupable ni cruauté inutile, doivent s’inscrire dans la cohésion nationale et le respect des lois de la république du Sénégal. La DSE France se réjouit de la fermeté du ministère de l’éducation nationale du Sénégal. L’harmonie et la fraternité religieuse qui existe au Sénégal est unique au monde et fait la fierté de tous les sénégalais quelles que soit

leurs croyances ou leurs origines.

Ousmane BOB,Coordinateur adjoint, chargé de la vie politique DSE France