Affaire Lat Diop : le parquet général écrit aux avocats de l’ancien DG de la Lonase

Suite à son pourvoi en cassation contre le dernier arrêt de la chambre d’accusation décernant à Lat Diop une assignation à résidence avec port du bracelet électronique, le parquet général financier a notifié sa requête aux avocats du mis en cause en exposant ses arguments. «La balle est maintenant dans le camp de l’ancien DG de la Lonase», indique Les Échos, qui donne l’information.

Le journal poursuit : «Les avocats de Lat Diop doivent répondre aux arguments développés par le parquet général. Ce processus va aboutir bientôt devant la chambre pénale de la Cour suprême.»

L’ancien ministre des Sports est sous mandat de dépôt depuis septembre 2024. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux.

Récemment, sur la base d’un rapport d’expertise, le ministère public avait formulé un réquisitoire supplétif, réclamant une nouvelle inculpation de Lat Diop. Mais la chambre d’accusation financière a pris le contrepied du procureur, pointant la non fiabilité du rapport en question du fait, notamment, de son caractère non contradictoire.