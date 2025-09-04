«Dialogue» Khalifa-Sonko : Mamadou Léopold Mbaye dément Cheikh Yerim

Hier, sur le plateau de MNF, Cheikh Yérim Seck L’Officiel a tenu des propos totalement mensongers à l’encontre du Président Khalifa Ababacar Sall.

Face à ces contre-vérités, le Président a immédiatement contacté Mme Maimouna Ndour Faye afin d’intervenir et apporter un démenti en direct devant l’opinion publique. Mais il a été informé que l’émission n’était pas diffusée en direct, car elle avait été enregistrée hors du pays.

Le Président KHALIFA ABABACAR SALL a ensuite demandé à disposer du numéro de Cheikh Yerim Seck et a tenté de le joindre directement par appels et messages. Ce dernier n’a jamais décroché, ni répondu. Les faits parlent d’eux-mêmes : celui qui parle fort sur un plateau n’a pas eu le courage d’assumer ses propos face à la vérité.

Les déclarations de Cheikh Yerim Seck sont fausses, infondées et malveillantes. Elles ne traduisent ni un travail journalistique, ni une recherche de vérité, mais une volonté de nuire. Cheikh Yerim Seck ne se contente pas de mentir : il choisit la facilité, fuit la confrontation directe et se cache derrière des plateaux pour essayer de nuire. Il prouve chaque jour qu’il n’a ni courage, ni crédibilité, et que son objectif n’est pas l’information mais le buzz.

À tous ceux qui sont en contact avec Cheikh Yerim Seck, rappelez-lui simplement qu’un journaliste responsable assume ses propos et répond aux appels et messages lorsqu’il est interpellé directement. Si ce courage lui fait défaut, il aurait mieux valu garder le silence.

La vérité finit toujours par l’emporter, et ces attaques ne font que renforcer notre engagement politique et notre détermination à défendre ce qui est juste.

Mamadou Léopold MBAYE