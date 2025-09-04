L’Alliance Jëf Jël annonce son congrès national les 27 et 28 septembre à Thiès

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ALLIANCE JËF JËL ANNONCE SON CONGRÈS POUR UNE NOUVELLE RENAISSANCE

Thiès, le 3 septembre 2025

L’Alliance Jëf Jël a l’honneur d’annoncer la tenue de son congrès national, les 27 et 28 septembre 2025 à Thiès. Cet événement majeur marque une étape décisive dans la vie du parti et s’inscrit dans la volonté de construire, avec les républicains authentiques, une alternative politique solide et crédible pour le Sénégal.

Après une période de réflexion stratégique et de consultation interne, le parti, sous l’impulsion de son leader, Talla Sylla, a choisi de renouer avec les fondamentaux qui ont fait sa force. Ce congrès se tiendra sous le thème : « Jëf Jël : De la Résistance à la Clé de l’Avenir. »

Le programme des deux jours est axé sur la relance et la massification du parti, avec pour objectifs de :

– Réorganiser les structures de base pour une présence plus forte sur tout le territoire national.

– Massifier le parti en attirant une nouvelle génération de militants engagés et de jeunes leaders.

– Rassurer les Sénégalais en proposant une vision claire et un programme concret pour relever les défis actuels du pays.

Durant ce congrès, des ateliers thématiques seront organisés pour élaborer une feuille de route détaillée sur des sujets cruciaux tels que la gouvernance, l’économie solidaire et l’autonomisation de la jeunesse et des femmes. Les résolutions qui en découleront constitueront le socle de notre engagement pour l’avenir.

« Ce congrès n’est pas un simple rassemblement, c’est le début d’un autre combat, » a déclaré le Président du parti, Talla Sylla . « Il est temps de mettre fin aux hésitations et de forger, ensemble, les clés d’un Sénégal plus juste et plus prospère. Jëf Jël revient pour construire avec les républicains authentiques l’alternative dont le pays a besoin. »

Tous les membres, sympathisants et les médias sont cordialement invités à prendre part à ce grand rendez-vous démocratique.