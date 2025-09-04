Vaste coup de filet antidrogue : Cinq personnes arrêtées

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a mené, le 2 septembre 2025, une importante opération qui s’est soldée par l’arrestation de cinq individus et la saisie de plusieurs biens de valeur, dont quatre véhicules de luxe.

Selon les enquêteurs, tout est parti d’un renseignement faisant état d’un réseau actif dans le trafic de drogue au Plateau. L’un des suspects aurait organisé une soirée de consommation, communément appelée « TRAP ». Un dispositif de surveillance a alors été mis en place.

Un premier individu, présenté comme le garde du corps du principal suspect, a été interpellé alors qu’il sortait de l’immeuble ciblé. La suite des investigations a permis de localiser l’appartement et d’y arrêter le suspect principal, en compagnie de sa petite amie de nationalité marocaine et d’un autre complice.

La perquisition a permis de découvrir plusieurs produits stupéfiants et objets compromettants : 100 g de cannabis de type « skunk » et 10 g de haschisch ; un joint prêt à l’emploi et un broyeur ; 9 téléphones portables, 2 chèques, 1 passeport, des bijoux en or (5 bracelets et 1 bague).

La police a également saisi quatre voitures haut de gamme : une Lamborghini, une Porsche, une Rolls Royce et une Nissan.

L’opération a pris une tournure particulière lorsqu’un cinquième individu a tenté de soudoyer le chef de la Brigade avec 2 millions de francs CFA. L’argent a été saisi et l’homme immédiatement placé en état d’arrestation.

Tous les mis en cause sont actuellement en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’éventuelles ramifications.