Alioune Tine plaide pour la libération provisoire de Farba Ngom

Les conclusions du rapport d’expertise médicale concernant Mouhamadou Ngom, dit Farba, relancent le débat sur son maintien en détention. Selon les médecins, « son état de santé est incompatible avec son maintien en milieu carcéral, même dans un centre hospitalier », précisant qu’il « pourrait être victime de mort subite » si aucune mesure n’est prise.

Face à ces révélations, le défenseur des droits humains Alioune Tine s’est rendu au chevet du détenu. À l’issue de sa visite, il a exprimé l’inquiétude grandissante de la famille de Farba ainsi que les arguments de son avocat, Me Baboucar Cissé, en faveur d’une libération provisoire.

Pour M. Tine, repris par Seneweb, la responsabilité incombe désormais au juge, seul habilité à statuer en tenant compte des expertises médicales. « La responsabilité première est de protéger la vie conformément à notre Constitution, qui déclare que la vie humaine est sacrée et que l’État a l’obligation de la protéger », a-t-il rappelé, jugeant incompréhensible que Mouhamadou Ngom ne bénéficie pas de ce droit.

Écartant toute responsabilité des leaders politiques Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, l’ancien président d’Afrikajom Center insiste : « C’est au juge, et au juge seul, de prendre ses responsabilités en appliquant la loi et la Constitution sénégalaise en accordant la liberté provisoire à Farba. »

Alioune Tine appelle enfin à une décision « dans les meilleurs délais », estimant qu’il s’agit de « la voie de la sagesse et de la prudence » afin d’éviter un drame.