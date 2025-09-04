Une femme découverte tuée à coups de couteau…son compagnon tué par balle

Les corps sans vie d’un couple ont été retrouvés dans un pavillon de la rue Paul-Verlaine à Fameck, en Moselle.

Ce sont les gendarmes qui ont fait la macabre découverte mercredi matin, vers 09H00.

Il s’agissait de la propriétaire de la maison, âgée de 57 ans, et de son compagnon, un homme de 76 ans. Il gisaient dans la même pièce.

Selon les premières constatations, la quinquagénaire a été tuée dans la nuit de mardi à ce mercredi par plusieurs coups d’arme blanche. Un couteau ensanglanté a été retrouvé dans la cuisine.

Une arme longue de calibre 22 Long Riffle a été découverte à proximité de l’homme de 75 ans.

Tout porte à croire qu’il a poignardé à mort sa compagne à coups de couteau, avant de se suicider par arme à feu.

Le retraité a laissé une lettre dans laquelle il évoque le décès son épouse. Le couple était marié mais séparé.

Source : F D