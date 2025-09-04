Mohamed Dieng mis en cause par la Centif…coup de tonnerre dans l’affaire Lat Diop

Le dossier Lat Diop connaît un rebondissement inattendu. Alors que l’ancien directeur de la Lonase est poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, les projecteurs se braquent désormais sur son principal accusateur, Mouhamed Dieng, l’ancien directeur général de 1Xbet Sénégal. Un rapport présumé de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a fait surface, jetant une ombre sur la crédibilité de M. Dieng et compliquant la procédure judiciaire en cours.

Le rapport en question, dont la presse s’est fait l’écho, met en cause Mouhamed Dieng pour blanchiment de capitaux présumé, un délit qui serait le fruit d’un « système sophistiqué » impliquant des sociétés-écrans et des fondations. Les flux financiers en cause, qui se chiffreraient à plusieurs milliards de francs CFA, questionnent sur l’origine des fonds. Si ces accusations s’avèrent fondées, elles pourraient miner la légitimité de ses déclarations et, par ricochet, affaiblir l’ensemble du dossier contre l’ancien ministre Lat Diop..

La situation de Mouhamed Dieng est d’autant plus délicate qu’il n’est pas encore officiellement entendu par la justice dans cette nouvelle affaire. La révélation du rapport de la Centif accentue la pression pour que la justice fasse preuve de la même diligence et de la même rigueur comme dans l’affaire Lat Diop.

La récente sortie de l’analyste politique Cheikh Yerim Seck, qui a nié l’existence d’une plainte de Mohamed Dieng contre Lat Diop, n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. En cherchant à disculper Lat Diop, le journaliste a indirectement mis Mouhamed Dieng dans une position difficile. Son intervention a suscité une vague d’indignation et de questionnement, de nombreux citoyens, sur les réseaux sociaux, réclament avec insistance que Mouhamed Dieng soit entendu par le parquet financier.

Face à la médiatisation du rapport de la Centif, Mouhamed Dieng s’est défendu par voie de communiqué, dénonçant une « campagne de diabolisation » et remettant en cause la validité du rapport, affirmant ne pas en avoir eu connaissance officiellement et n’avoir jamais été entendu. Il a contesté les chiffres avancés, précisé son statut d’actionnaire de 1Xbet et justifié la propriété de biens que le rapport jugeait disproportionnés par rapport à ses revenus officiels.

Malgré ses démentis, l’accusation de blanchiment de capitaux, si elle est prouvée, pèse lourdement. Sur le plan juridique, la loi sénégalaise prévoit des peines sévères, allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et de lourdes amendes. Le dossier est d’autant plus complexe que des soupçons de fraude fiscale et de détournement de flux financiers internes à 1Xbet planent également sur l’ancien directeur.

Il est désormais crucial, par souci d’équité et de transparence, que le procureur entende Mouhamed Dieng et toutes les personnes citées dans le rapport de la Centif. L’équilibre de la justice l’exige. L’affaire Lat Diop ne peut être jugée de manière sereine tant que des doutes subsistent sur l’intégrité de l’accusateur.

La crédibilité de l’institution judiciaire est en jeu. En diligentant une enquête approfondie sur les allégations contenues dans le rapport de la Centif, la justice montrerait qu’elle traite tous les dossiers avec la même rigueur, sans distinction de statut ou de position. Cela garantirait que le procès de Lat Diop ne soit pas perçu comme une simple affaire politique, mais bien comme un exercice de droit impartial.

La vérité ne pourra émerger que d’une enquête exhaustive et équilibrée. L’audition de Mouhamed Dieng est un impératif pour faire la lumière sur cette affaire complexe. Même si toutes les vieilles marmites ont repris service, il serait judicieux de traiter cette affaire avec tout le sérieux qu’il faut. C’est le prix à payer pour restaurer la confiance du public dans le système judiciaire et s’assurer que justice soit rendue pour toutes les parties impliquées.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn