Affaire Pape Cheikh Diallo : l’animateur entendu sur le fond par le juge

L’animateur Pape Cheikh Diallo a été entendu sur le fond ce vendredi par le juge d’instruction du Tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH , mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux ».

À la suite de cet interrogatoire, Pape Cheikh Diallo a été confronté à plusieurs de ses co-inculpés, selon les informations de Seneweb. Parmi eux figure le Dr Serigne Mourtalla Guéye, médecin et chef du service de la transfusion sanguine au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). L’enquête s’appuie notamment sur l’exploitation de messages extraits du téléphone de l’animateur.

Devant le magistrat instructeur, Pape Cheikh Diallo a nié avoir entretenu des rapports intimes avec le médecin. S’il reconnaît connaître le praticien et s’être rendu à son domicile, il conteste la nature des relations avancée par les enquêteurs, qui évoquent des messages sentimentaux envoyés par le médecin.

Auditionné à son tour, le Dr Serigne Mourtalla Guéye a affirmé ne pas avoir de souvenirs précis en raison de sa consommation de stupéfiants. Le médecin « a expliqué qu’il consommait de la drogue et qu’une fois sous l’effet de ces substances, il ne se souvenait plus de ce qui s’était passé », ne pouvant ainsi confirmer ou infirmer les faits reprochés.