Inondations : Le gouvernement dévoile un plan d’action pour l’hivernage 2026

Ce vendredi 3 juillet 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a présidé un Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations. À l’issue de cette rencontre, plus d’une dizaine de mesures ont été adoptées pour renforcer la lutte contre les inondations et améliorer la résilience des territoires.

Le gouvernement a ordonné l’accélération des travaux d’assainissement et de drainage, ainsi que le faucardage des bassins avant la fin du mois de juillet. La prévention des risques d’électrocution, la collecte des ordures pour éviter l’obstruction des canaux et la mise en place de dispositifs de pompage à gros débit figurent parmi les priorités. Les stations de pompage devront être alimentées en continu et exemptées de délestage, avec un report des factures impayées jusqu’à la fin de la saison.

En perspective des Jeux olympiques de la Jeunesse, une Task force spéciale sera déployée pour gérer les inondations et les déchets dans les sites d’accueil, notamment à Diamniadio, sur le trajet du TER et autour de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

Le Conseil a décidé d’interdire l’occupation des zones exposées aux inondations et de renforcer les contrôles dans les procédures de lotissement. Le décret de 2025 sur la préservation des voies d’eau naturelles devra être appliqué sans délai. Les points vulnérables seront dotés de paratonnerres et les bâtiments menaçant ruine recensés et évacués.

Le gouvernement prévoit l’aménagement de sites d’hébergement provisoires pour les localités riveraines à haut risque et une meilleure coordination des lâchers d’eau aux barrages de Diama et Manantali, en collaboration avec l’OMVS et l’OMVG. Une planification des cultures de décrue sera également mise en œuvre pour sécuriser les productions agricoles.

Un comité interministériel coordonné par la Primature sera chargé de transférer à l’ONAS la gestion des ouvrages d’assainissement réalisés par diverses structures. Des projets agricoles et piscicoles seront expérimentés autour des bassins et exutoires naturels.

Le Premier ministre a demandé l’adoption rapide de la Stratégie nationale de gestion intégrée du risque d’inondation (SNGIRI). Le maillage du territoire sera renforcé par des radars météorologiques et des systèmes de surveillance. Les projets de restructuration urbaine et de relogement devront être achevés, tandis qu’un nouveau programme de résorption des quartiers inondables sera proposé. Le suivi-évaluation des décisions sera assuré par le Secrétariat général du gouvernement, avec des comptes rendus périodiques.