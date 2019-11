Affaire Petro-Tim : Jules Ndéné fait faux bond au Doyen des Juges parce que…

L’ancien Pm Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas déféré à la convocation ce jeudi du Doyen des juges dans l’enquête sur le scandale présumé des 6000 milliards.

Selon le quotidien Tribune qui donne l’information, l’actuel Pca d’Air Sénégal Sa estime que le magistrat Samba Sall n’a pas respecté la loi. Et Jules Ndéné de faire savoir qu’il a : « le droit de ne pas se rendre à la convocation de l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’un doyen des juges ou qui que se soit, si la convocation ne respecte pas les formes ».

Sans décolorer il affirme que s’il n’a pas répondu c ’est parce que la convocation était sans objet et en tant qu’ancien premier ministre et avocat il sait que la convocation qu’il a reçu via son secrétariat était sans objet. Et par conséquent il « ne peut pas répondre à une convocation sans objet ».