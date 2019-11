Tottenham : Hugo Lloris a finalement été opéré…

Quelques jours après la luxation de son coude, Tottenham avait sorti un communiqué disant que son capitaine n’allait pas subir d’opération chirurgicale.

Cependant après plusieurs examens cliniques, les médecins ont décidé que Hugo Lloris devrait malheureusement se faire opérer le coude qui s’avère être fragile.

Dans une déclaration, le club Londonien revient sur la blessure et l’opération de leur gardien de but. « Le gardien de but français s’est disloqué le coude et a subi des lésions aux ligaments. L’intervention chirurgicale a été conseillée après que les spécialistes aient constaté que le coude restait instable » dit le communiqué.

Lloris devrait faire d’énormes efforts pour revenir le plus rapidement possible au plus haut niveau.