ÉLEVONS-NOUS CHERS AMIS…par Cissé Kane Ndao

Élevons-nous loin des miasmes morbides et autres cacophonies sonores des palabres interminables. Soyons grands et soutenons de grandes querelles, loin des polémiques futiles et stériles dont la propagation virale infeste et infecte l’opinion enragée par tant de bruits dans la ville sonore !

Élevons-nous mes amis, nous verrons alors à l’horizon, par-delà nos ambitions cupides à hauteur de front, combien il est grand le destin de notre peuple, et combien nous sommes infimes dans l’immensité de la Création.

Peut-être germera en nous un mot : Humilité.

Et chacun saura alors qu’il est un héros, celui de sa propre vie dont il écrit l’Histoire, et il tâchera alors de ne la rendre ni glorieuse ni épique, mais digne et juste.

L’Honneur mes amis, c’est se battre avec ce qu’on a, triompher avec nos moyens, et vivre non pas comme on peut, mais comme on doit vivre : s’élever par son travail, prier et lutter pour que chaque jour ne soit pas seulement meilleur, mais pour être chaque jour un meilleur homme que la veille !

TIME WILL TELL !