Affaire Senelec-Akilee : Moustapha Diakhaté demande l’audit de la gestion de Senelec depuis 2012

La situation que traverse actuellement la Senelec inquiète l’ancien Président du groupe parlementaire BBY. Moustapha Diakhaté, sur un post fait sur sa page Facebook, demande un audit de tous les contrats signés et de la gestion de Senelec, depuis 2012. Voici l’intégralité de son texte :

Affaire Senelec-Akilee : 5 pistes pour en finir avec le ping pong médiatique des acteurs du conflit .

La situation que traverse Senelec, cette entreprise stratégique dans la fourniture d’électricité, et par conséquent dans le développement économique et social du Sénégal, représente une menace grave pour le présent et l’avenir de notre pays.

Pour écarter ce danger, Le Président de la République, Monsieur Macky Sall doit mettre un terme au spectacle ahurissant qu’offre Senelec depuis plusieurs mois. En effet, plus le temps passe, moins on comprend ce qui s’est passé. Chaque intervention des parties prenantes épaissit le mystère.

C’est pourquoi, en raison de leur implication active dans la conclusion de l’accord liant Senelec à Akilee, le Président Macky Sall doit sortir de son inertie et prendre des mesures appropriées concernant tous ceux qui ont pris part à la signature du contrat pour remettre Senelec à l’endroit. Il s’agit, entre autres de :

1. Donner un ministère autre que celui du Pétrole et des Energies à Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, ancien Directeur Général de la Senelec au moment de la signature dudit contrat, 2. Limoger, ne serait-ce que provisoirement, Monsieur Pape Demba Biteye actuel Directeur Général et anciennement membre du Conseil d’Administration de Senelec, 3. suspendre l’actuel Conseil d’Administration de Senelec qui avait entériné le contrat en question , 4. auditer tous les contrats signés et la gestion de Senelec, depuis 2012 à la suite d’un appel d’offre internationale, 5. mettre en place un administrateur provisoire choisi par un appel à candidature pour piloter Senelec en attendant la fin des Audits.

Les centaines de milliers de clients de Senelec n’arrivent plus à savoir par quelle électricité ils vont être électrocutés. Les Sénégalais ont trop souffert des interminables discours auto-satisfaits de l’ancienne et actuelle Gestion de Senelec et leurs satellites et, chaque fois, ils en savent un peu moins.

Le moment est venu d’en finir avec le ping pong médiatique halluciné qui risque de faire du conflit Senelec-Akilee une catastrophe nationale.