Affaire SOCELEC : La RV de Thierno Alassane Sall exige vérité et transparence

La République des Valeurs exprime sa plus vive inquiétude à la suite des révélations gravissimes de la Presse Congolaise concernant la société SOCELEC, filiale de la SENELEC, dans un contrat d’affermage conclu avec l’État congolais.

Selon la plainte déposée le 16 avril 2025 à Brazzaville par le Cabinet Africa Finances and Advisory, des faits présumés d’escroquerie, de corruption, de fausses déclarations financières et de détournements de fonds sont reprochés à la SOCELEC. Il est notamment question de fonds fictifs de 300 millions de dollars, d’une gestion opaque, d’un train de vie luxueux aux frais d’une société n’ayant pas encore démarré ses activités, et de transferts d’argent douteux vers le Sénégal, via des circuits financiers non réglementés.

Ces accusations sont d’une extrême gravité. Elles jettent une ombre sérieuse sur la gouvernance de notre secteur énergétique public et ternissent l’image du Sénégal à l’international. Le fait que SOCELEC ait signé un contrat engageant l’État congolais sans garanties financières claires ni transparence juridique, avec un seul administrateur congolais impliqué, soulève de nombreuses questions sur les pratiques de gestion au sein de la SENELEC et de ses filiales.

Engagée pour une gouvernance éthique, transparente et responsable, La République des Valeurs :

1. Exige du gouvernement sénégalais la plus grande transparence sur ce dossier

2. Demande l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante sur la gestion de SOCELEC, y compris les responsabilités de la Direction générale de la SENELEC

3. Invite l’Assemblée nationale à se saisir de ce dossier par la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire

Nous rappelons que le secteur énergétique est un pilier stratégique pour le développement du Sénégal. Toute dérive dans sa gestion, surtout à l’international, compromet non seulement nos intérêts économiques mais aussi notre crédibilité sur le continent.

La République des Valeurs continuera de se battre pour un Sénégal exemplaire, où les institutions publiques rendent des comptes et où les ressources nationales sont gérées dans l’intérêt exclusif du peuple.

Fait à Dakar, le 18 mai 2025

La République des Valeurs