Agissements récents des premières dames : le paradoxe au sommet (Mamadou Biguine Gueye)

Les tournées de charité financées par des fonds publics, organisées par les premières dames, soulèvent des interrogations sur l’utilisation des ressources publiques. Dans un contexte où le gouvernement annonce une gestion rigoureuse de l’économie et appelle à des sacrifices, il est difficile de justifier la dépense de fonds pour de telles initiatives. Si ces actions sont perçues comme des gestes de solidarité, elles semblent aussi servir à renforcer l’image des premières dames au détriment de l’intérêt général.

À partir de ce moment, il est crucial de se poser un certain nombre de questions : ces fonds sont-ils utilisés de manière efficace et transparente ? Les objectifs de ces tournées sont-ils clairs et bénéfiques pour la population à long terme, ou sont-ils avant tout destinés à des fins politiques et médiatiques ? Si ces distributions de vivres sont considérées comme un moyen d’acheter temporairement le soutien populaire, cela soulève un problème éthique, surtout dans un contexte de crise où les citoyens souffrent de la hausse des prix et de la raréfaction des ressources.

En conséquence, il est impératif de revoir les priorités budgétaires du gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko et de s’assurer que chaque dépense publique serve réellement à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, plutôt que de devenir un outil de communication politique. En effet, s’il n’y prend garde, l’État va vers de graves contradictions.

Le gouvernement mis en place par le président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a annoncé des mesures d’austérité, expliquant que le pays se trouve dans une situation financière délicate à cause de la gestion de l’ancien président, Macky Sall. Dans ce cadre, il est attendu des autorités qu’elles montrent l’exemple et agissent de manière responsable en termes de gestion des ressources. Or, les tournées des premières dames viennent en contradiction flagrante avec ce discours.

Lorsque le gouvernement demande à la population de se « serrer la ceinture » et de faire preuve de sacrifices, cela implique une gestion rigoureuse des finances publiques. Pourtant, les tournées des premières dames, qui consistent à distribuer des vivres, peuvent sembler comme une forme de distraction coûteuse ou de populisme plutôt que de réelles solutions aux problèmes structurels du pays. La déconnexion entre les discours et les actions du gouvernement crée un fossé de crédibilité, car la population peut difficilement comprendre pourquoi des fonds publics sont utilisés pour de telles initiatives alors qu’ils devraient être alloués à des priorités urgentes, comme l’amélioration des infrastructures, la santé, ou l’éducation.

Ce phénomène donne l’impression que le gouvernement privilégie l’apparence au lieu de prendre des mesures concrètes et substantielles pour améliorer la situation économique du pays. Ainsi, il est légitime de s’interroger sur la façon dont les Sénégalais apprécie une telle situation.

Le peuple sénégalais, déjà éprouvé par des difficultés économiques, risque de percevoir ces actions comme une insulte à sa souffrance. Dans un climat de précarité, où de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts, voir des personnalités publiques organiser des tournées coûteuses dans un but de visibilité peut être perçu comme une déconnexion totale avec la réalité des citoyens.

Les premières dames, en distribuant des vivres, ne sont pas vues seulement comme des figures de solidarité, mais aussi comme des représentantes d’une élite qui, bien qu’affichant une image de bienveillance, semble utiliser des fonds publics pour asseoir son pouvoir symbolique. Cela peut nourrir un sentiment de frustration et de méfiance vis-à-vis du gouvernement. En effet, pourquoi ces ressources sont-elles consacrées à des actions symboliques alors que des mesures conjoncturelles sont nécessaires pour relancer l’économie, créer des emplois, arrêter les licenciements et améliorer les services sociaux de base comme l’éducation et la santé ?

Ce fossé entre les discours du gouvernement et les actions visibles sur le terrain peut exacerber la colère des populations, qui se sentent déjà trahies par une classe politique perçue comme déconnectée de ses préoccupations quotidiennes, malgré le refrain viral et semblablement galvaudé de « Jub Jubal Jubanti ». Retenons que pour être crédible, le leadership efficace doit répondre concrètement aux attentes des gouvernés.

Nous attendons de nos dirigeants qu’ils agissent avec responsabilité et transparence, surtout en cette période de crise. Lorsqu’un gouvernement appelle à la rigueur et à l’austérité, cela signifie que chaque acte politique doit être exemplaire et servir un but utile pour la collectivité. Un leadership digne de confiance doit d’abord montrer l’exemple par sa gestion prudente des ressources publiques et par des actions concrètes en faveur du bien-être de la population. Les actes doivent être en parfaite congruence avec les paroles et intentions préalablement déclarés.

Donc dans ce contexte, les gestes symboliques comme les distributions de nourriture, bien que potentiellement bien intentionnées, risquent de décrédibiliser les autorités car elles sont perçues comme une manière de détourner l’attention des véritables enjeux. Les attentes populaires sont grandes : les citoyens veulent voir des réformes réelles, une gestion plus rigoureuse des fonds publics et des actions qui s’attaquent aux racines des problèmes économiques. Un leadership efficace doit se concentrer sur la création de solutions durables, comme la stimulation de la production nationale, l’amélioration des conditions de travail, et la réduction des inégalités économiques.

Les Sénégalais espèrent de leurs dirigeants qu’ils abandonnent les stratégies de communication basées sur des gestes populistes au profit d’une gestion plus sérieuse.

En définitive, la situation actuelle de notre pays révèle un fossé croissant entre les actions symboliques du gouvernement et les attentes profondes des Sénégalais. Une réforme de la gestion des ressources publiques, accompagnée d’une approche plus transparente et responsable, serait nécessaire pour restaurer la confiance de nos concitoyens et faire face aux défis économiques actuels. Sinon, il n’est pas superflu de soutenir qu’il y a un réel paradoxe sénégalais au sommet de l’État !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant