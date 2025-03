Verdict dans l’affaire ASER : Mounirou Thioune (RV) émet des doutes

Scandale Aser ; l’art de manipuler l’arbitre ( par Mounirou Thioune )

La décision de la Cour suprême du Sénégal, le vendredi 21 février 2025, sur la demande de rétractation de l’ASER concernant le marché d’électrification rurale, est désormais entachée d’un doute majeur. Un remaniement inattendu et troublant de la composition des magistrats chargés du dossier, à la veille de l’audience, jette une lumière crue sur les dysfonctionnements d’une justice qui semble de plus en plus soumise aux influences politiques et économiques. Ce changement, intervenu sans justification claire, est une insulte à l’indépendance judiciaire et un coup porté à la crédibilité des institutions sénégalaises.

Une procédure judiciaire bafouée

L’ASER, déboutée en novembre 2024, revient à la charge avec une demande de rétractation, sans apporter aucun élément nouveau justifiant. Pire, elle le fait alors que les justificatifs financiers concernant les 37 milliards F CFA décaissés par la Banque Santander restent introuvables. Cette opacité, déjà dénoncée par l’ARCOP, aurait dû suffire à clore le débat. Mais non. Au lieu de cela, la Cour suprême, censée incarner l’autorité judiciaire suprême, voit sa composition modifiée à la dernière minute. Le juge des Référés, O. G., est remplacé par A. N., l’Avocat général M. D. G. cède sa place à J. L. P. T., et le greffier S. I. D. est écarté au profit de M. L. Ce remaniement, intervenu dans un dossier aussi sensible, est une provocation à l’égard des principes de transparence et d’équité.

Une justice sous influence ?

Ce changement de composition ne peut être vu comme une simple coïncidence. Il intervient dans un contexte où l’ASER, malgré ses manquements évidents, semble bénéficier d’un traitement de faveur.

Pourquoi ce remaniement ?

Qui en est à l’origine ?

Ces questions, restées sans réponse, alimentent les pires craintes : celles d’une justice manipulée, d’un arbitre partial, prêt à infléchir sa décision pour satisfaire des intérêts politiques ou économiques. L’indépendance de la justice, pilier de tout État de droit, est ici mise à mal, et avec elle, la confiance des citoyens.

Le projet d’électrification rurale, bien que crucial pour le développement du Sénégal, ne peut justifier une telle opacité. Les accusations de malversations financières, les tensions entre les partenaires du projet, et la suspension du financement par la Banque Santander sont autant de signaux d’alarme qui auraient dû inciter à la prudence. Au lieu de cela, l’ASER, soutenue par des relais politiques puissants, semble déterminée à faire passer ce projet coûte que coûte, quitte à piétiner les règles les plus élémentaires de la transparence.

L’ARCOP gardien de la transparence.

L’ARCOP, qui avait suspendu l’exécution du marché en octobre 2024, mérite d’être défendue dans cette affaire. Son rôle est de veiller à la régularité des procédures de passation des marchés publics et de garantir que les fonds publics sont utilisés de manière transparente et efficace. Dans ce dossier, l’ARCOP a agi avec rigueur en exigeant des justificatifs clairs sur l’utilisation des 37 milliards F CFA décaissés par la Banque Santander. Face au silence de l’ASER, l’ARCOP a pris la seule décision responsable : suspendre le marché jusqu’à ce que toutes les clarifications nécessaires soient apportées.

L’ASER, en revanche, persiste à contourner les règles et à ignorer les demandes légitimes de l’ARCOP. Au lieu de fournir les documents manquants, elle préfère saisir la Cour suprême, espérant obtenir un revirement grâce à un remaniement opportun de ses magistrats. Cette stratégie est non seulement irresponsable, mais elle sape les fondements mêmes de la transparence et de la bonne gouvernance.

Mounirou Thioune,

Ingénieur hydrogéologue en France,

Membre de la Cellule des Cadres du parti République des Valeurs.