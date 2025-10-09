AIBD : Saisie de plus de 32 kg de haschich par les Douanes sénégalaises

La Brigade du Tourisme des Douanes, rattachée à la Subdivision des Douanes de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, a réalisé une importante saisie de résine de cannabis, communément appelée haschich. L’opération, menée le jeudi 2 octobre 2025, a permis d’intercepter 59 paquets, pour un poids total de 32,686 kg.

Selon un communiqué des Douanes, cette opération a été le fruit d’un travail rigoureux de ciblage et d’investigation, fondé sur des critères précis de détection et des techniques d’analyse développées par les unités douanières de l’AIBD.

Les agents ont ainsi isolé deux valises suspectes lors du passage au scanner, ce qui a révélé des anomalies confirmant leurs soupçons. Les investigations qui ont suivi ont conduit à l’identification et à l’arrestation du propriétaire des bagages : un ressortissant étranger détenteur d’une double nationalité, arrivé d’un pays asiatique et en transit vers un pays frontalier.

Lors de l’ouverture des valises en présence du mis en cause, les agents ont découvert les paquets soigneusement dissimulés contenant la drogue. Les échantillons, soumis à l’analyse du Laboratoire national de la Division de la Police technique et scientifique, se sont révélés positifs au haschich. Le trafiquant présumé a été remis au Parquet de Mbour pour la suite de la procédure judiciaire.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les Douanes sénégalaises dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants, un fléau que les autorités entendent combattre avec fermeté et vigilance.