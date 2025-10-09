Le Sénégal salue l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

Le Gouvernement du Sénégal a salué, ce jeudi 9 octobre 2025, l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qu’il qualifie d’« avancée significative » vers l’apaisement des tensions au Moyen-Orient et l’allègement des souffrances humaines dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a exprimé la reconnaissance du Sénégal aux États-Unis, au Qatar, à l’Égypte et à la Turquie pour leur médiation jugée décisive, ainsi qu’aux autres acteurs régionaux et internationaux qui ont contribué à la conclusion de cet accord.

Le Sénégal a également appelé l’ensemble des parties prenantes à respecter strictement les engagements pris, dans un esprit de responsabilité et de retenue, afin de préserver la confiance et de consolider cette dynamique de paix.

Fidèle à sa tradition diplomatique et en sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l’Exercice des Droits inaliénables du Peuple palestinien, le Sénégal a réaffirmé son attachement à une solution juste et durable, fondée sur le droit international et la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la sécurité et la dignité.