Aliou Sall interpellé par la DIC

Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC), selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias (RFM) reprises par Pressafrik. Il a été conduit au Pool Judiciaire Financier, où il est actuellement en cours d’audition.

Cependant, l’un de ses avocats a confié à la RFM que son audition au pool judiciaire fait suite qu’il ait été cité dans rapport de la CENTIF (Cellule nationale de Traitement des Informations financières), sans donner plus de détails.