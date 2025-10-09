Crise de l’électricité : le Collectif Noo Lank saisit la Senelec et le ministère de l’Énergie

Le Collectif Noo Lank a annoncé, ce 2 octobre 2025, avoir officiellement saisi le Directeur général de la Senelec ainsi que le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de son dernier communiqué dénonçant la flambée continue des tarifs de l’électricité et la hausse jugée excessive de la consommation signalée par de nombreux Sénégalais.

À travers ces démarches, le collectif souhaite ouvrir un dialogue direct avec les autorités compétentes autour de trois axes majeurs : les facteurs expliquant l’augmentation du coût de l’électricité, les mesures prévues par l’État pour atténuer l’impact sur les ménages et les acteurs économiques, ainsi que les réformes structurelles nécessaires pour garantir une énergie plus accessible, transparente et durable.

Depuis plusieurs mois, Noo Lank affirme recevoir de nombreuses plaintes de citoyens confrontés à des factures jugées trop élevées et à une consommation rapide, souvent incomprise. Le mouvement estime que cette situation aggrave la précarité sociale et pèse lourdement sur l’activité économique, notamment celle des petites et moyennes entreprises.

Convaincu que seul un dialogue franc et constructif entre les pouvoirs publics et la société civile permettra de sortir durablement de cette crise énergétique, le collectif appelle à une réponse diligente de la part des autorités saisies. Il invite également l’État à une gestion responsable et transparente des préoccupations légitimes des Sénégalais face à la hausse du coût de l’électricité.