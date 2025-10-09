Fièvre de la Vallée du Rift : le MONJER alerte sur une crise sanitaire et animale majeure dans la Vallée

Le Mouvement National des Jeunes de la République des Valeurs (MONJER) tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), qui aurait déjà causé seize décès humains selon leurs informations. L’organisation dénonce une gestion insuffisante et opaque de la crise, aussi bien sur le plan sanitaire que dans le secteur de l’élevage, et appelle à une mobilisation urgente des autorités.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le MONJER s’inquiète de l’ampleur de la situation et alerte : « La Vallée a besoin d’actions claires, coordonnées et immédiates. Nous refusons l’indifférence face à une crise évitable. » Si le ministère de la Santé a communiqué sur les cas humains, les pertes dans le cheptel restent mal connues, déplore le mouvement. Des avortements massifs et des mortalités animales importantes sont signalés dans plusieurs zones, tandis que les services vétérinaires, en sous-effectif et sous-équipés, peinent à endiguer la propagation.

Le MONJER critique également la vaccination improvisée du bétail en pleine flambée épidémique, une pratique jugée non recommandée et symptomatique d’un pilotage à vue de la crise. Par ailleurs, la mauvaise gestion des cadavres d’animaux contribue à maintenir le virus actif. Dans plusieurs localités, les habitants sont contraints de gérer eux-mêmes les carcasses, faute d’encadrement, ce qui augmente les risques de contamination.

Le mouvement propose une série de mesures urgentes pour rompre la chaîne de transmission et protéger les populations, notamment la mise en place d’un plan de biosécurité dans toutes les zones touchées, le recensement sanitaire du cheptel, le renforcement du personnel vétérinaire, la publication d’un calendrier transparent des interventions, la planification d’un programme de vaccination préventive et la mise en place d’un dispositif d’assistance économique et technique aux éleveurs.

Le MONJER appelle les autorités nationales, les collectivités locales, ainsi que les partenaires techniques et communautaires à agir de concert pour endiguer la propagation du virus et protéger les moyens de subsistance des éleveurs. Le mouvement dit rester pleinement mobilisé aux côtés des populations de la Vallée et se dit prêt à contribuer à toute plateforme de coordination visant à stopper la Fièvre de la Vallée du Rift.