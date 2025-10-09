Vol d’un iPhone 14 : Un commerçant condamné à…

Un vendeur de produits cosmétiques au marché central de Thiès, a été condamné à un mois de prison ferme pour le vol d’un iPhone 14 appartenant à une cliente.

Les faits se sont déroulés lorsque la cliente s’est rendue dans sa boutique pour acheter du lait de corps. Après avoir payé, elle est rentrée chez elle, oubliant son iPhone 14 sur le comptoir. Au lieu de la contacter pour qu’elle récupère son téléphone, le vendeur l’a dissimulé dans un tiroir.

Réalisant la perte de son iPhone, elle l’a contacté pour savoir si elle l’avait oublié dans sa boutique, mais ce dernier a nié. Confuse, elle a saisi la Brigade de recherches de Thiès d’une plainte contre X. Les investigations des gendarmes ont permis de localiser les mouvements du téléphone entre la boutique du vendeur et son domicile au quartier Nguinth de Thiès.

Lors d’une descente dans la boutique, les enquêteurs ont fouillé le tiroir et retrouvé l’iPhone. Pris la main dans le sac, le vendeur a été arrêté pour vol et placé sous mandat de dépôt à la MAC de Thiès, selon Seneweb.

À la barre du tribunal d’instance de Cité du Rail, il a tenté de nier les faits, prétendant avoir confondu l’iPhone 14 Pro d’Aïcha avec son propre iPhone XR. Ces dénégations n’ont pas convaincu le juge, qui lui a rappelé ses tentatives de déverrouillage et les mouvements du téléphone entre sa boutique et son domicile. Face à ces preuves accablantes, Mahmoud a fini par reconnaître le vol.

Le procureur de la République, estimant les faits constants, a requis l’application de la loi. Le juge a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à un mois de prison ferme.