AIBD : Un ancien candidat en Guinée-Conakry accusé de vol

Mouhamed Fofana, ancien candidat malheureux à la présidentielle guinéenne de 2020, est au cœur d’un scandale criminel. Il est accusé d’avoir volé 33 valises appartenant à des passagers de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, au Sénégal.

Les événements remontent au 18 mars 2025. Deux jours plus tôt, après le signalement de la disparition de deux valises, Fofana serait revenu sur les lieux, prétendant effectuer une nouvelle réservation. Profitant de l’arrivée d’un autre vol, le leader du Parti panafricain de la Guinée (PPG) aurait subtilisé frauduleusement des bagages appartenant à des passagers.

Selon L’Observateur, l’homme politique n’a pas pu fuir bien loin. Dès le signalement des vols, les caméras de surveillance ont permis aux policiers de l’identifier et de l’interpeller. L’enquête a révélé que Fofana était impliqué dans d’autres affaires similaires. Une perquisition dans sa chambre d’hôtel à Dalifort a permis de découvrir une valise remplie d’habits, montres, bijoux et accessoires de valeur.

Plus troublant encore : le suspect possède une boutique de vêtements et cosmétiques à Bignona (sud du Sénégal). Les policiers y ont saisi 19 valises contenant des effets personnels portant les noms de voyageurs ayant signalé des disparitions. Au total, 33 valises remplies de vêtements, chaussures, ordinateurs et produits cosmétiques ont été récupérées et transférées au commissariat de Mbour.

Malgré les preuves, Mouhamed Fofana nie toute implication, évoquant une « cabale politique » destinée à salir sa réputation. Pourtant, il a été incarcéré et jugé hier, mardi. Le procureur a requis 5 ans de prison.

Le verdict sera rendu le 22 avril 2025.