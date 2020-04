Aide alimentaire d’urgence : L’Armée sera chargée de la distribution…

La distribution de l’aide alimentaire destinée à la population des 553 communes du pays, prises dans le cadres du Force Covid-19 a été confiée à l’armée pour plus d’efficacité et d’efficience dans la distribution.

En effet, la nouvelle a été confirmé, ce mercredi 08 avril, par le ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

« L’Armée sénégalaise sera au cœur de l’affaire. Presque en amont et carrément en aval. On travaille sur des schémas de distribution, en relation avec les forces de sécurité et de défense. On a intégré l’Armée et la Gendarmerie dans le dispositif. Ils vont nous accompagner dans le convoyage , la distribution et tout ce qui est sécurisation », rapporte L’Observateur.