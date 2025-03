Akon City : Le rappeur reconnaît avoir une erreur sur…

Annoncé en 2018, le projet ambitieux d’Akon City, porté par le rappeur Akon et inspiré du Wakanda, peine toujours à voir le jour. Prévue pour s’implanter à Mbodiène, un village côtier situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, cette ville futuriste reste à l’état de concept. De passage sur la radio publique française Mouv’ pour la promotion de son nouvel album Not Guilty, Akon a admis avoir sous-estimé l’ampleur du projet et reconnu l’avoir annoncé prématurément.

« Je donnerai plus d’informations dans le futur, parce que je pense que la plus grosse connerie que j’ai faite avec ce projet, c’est d’en avoir fait la promotion avant même qu’il ne commence. Les gens me demandent comment ça avance, mais je suis un artiste, un musicien, un amuseur finalement, je donc n’avais pas vraiment conscience des difficultés liées à ce projet », a regretté le rappeur et interprète de Locked Up.

Malgré les obstacles, Akon assure que son projet est toujours d’actualité. Cependant, il préfère désormais avancer en toute discrétion : « J’ai pris connaissance de cette erreur. Mais très bientôt, quand on se rapprochera des véritables annonces, vous en saurez plus ». Akon a également évoqué les défis qui entourent son projet et les nombreuses embûches politiques qui ralentissent sa mise en œuvre.

Le patron du label Konvict Muzik souligne que l’objectif d’Akon City est de montrer quoi pourrait ressembler au futur de l’Afrique. « L’Afrique, c’est le continent avec les meilleures ressources, les meilleurs paysages et les meilleures opportunités, mais qui reste sous-développé. Ce projet nécessite énormément de travail et de patience », a-t-il expliqué.