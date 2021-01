Akon se lance dans les Mines au Congo…

Akon ne s’arrête plus. Après son fabuleux projet « Akon City », il s’est lancé dans les Mines au Congo. La Star de la musique américaine, selon nos confrères d’IGFM, vient de signer un contrat avec les autorités congolaises pour financer l’exploitation d’une mine de cuivre et de cobalt en joint-venture avec la compagnie d’Etat, la SODIMICO.

Akon a formalisé la transaction à travers sa société enregistrée aux États-Unis, dénommée White Waterfall LLC, dont il est le président-directeur général. Le Ministère des Mines congolais a publié les contrats sur son site internet sur lesquels on est apposé la signature du chanteur. Et son entreprise s’est engagée à verser une prime de signature de 2 millions de dollars et à financer une étude de faisabilité de la réserve de Kimono dans la province du Haut Katanga.