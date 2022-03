Alassane Kitane descend Zemmour le « faussaire »

ZEMMOUR, FAUSSAIRE JUSQUE DANS LA TRICHE

Zemmour est le prototype même de la marionnette consciente. Cet homme est la marionnette consciente des oligarchies françaises. La différence entre Zemmour est les marionnettes traditionnelles, c’est qu’il est doué de conscience. Il sait ce qu’il dit ou répète, mais il n’en est que la voix. Pire qu’un ventriloque l’oligarchie française fabrique des imbéciles intelligents, fait leur promotion dans les media et les impose à la société française.

Zemmour est d’ailleurs un tricheur, faites attention à ses références littéraires. Le supplice qu’il a fait subir à la pensée d’Ernest Renan lors de son débat avec Mélenchon montre que ce type est un faussaire. Il viole la pensée des auteurs pour faire valoir ses inepties intellectuelles. Résumer la nation à la langue et à la religion, et mettre ça sous le compte de Renan, il faut être détraqué pour le faire.

Mais parlons de la stigmatisation des Sénégalais et du racisme qu’elle suinte.

Zemmour prend sciemment l’effet pour la cause. S’il y a des Sénégalais larcins et trafiquants de drogue ce n’est pas parce qu’ils sont sénégalais mais c’est parce-que la société française leur a injustement refusé l’intégration. S’il y a beaucoup de sénégalais délinquants ce n’est pas par nature, mais par contexte et situation. S’il y a des Sénégalais trafiquants de drogue c’est parce qu’il y a une espèce de délit de faciès qui attire les contrôles policiers sur eux plus que vers les français blancs.

Zemmour ne connait pas l’histoire de la France, ni celle de l’Europe d’ailleurs. Les pires pirates des mers excepté les vikings sont les français. Les chasseurs (raft) d’esclaves sont des français. Les grandes villes françaises ont été bâties avec l’argent des négriers. Les voleurs et autres brigands existent partout.

C’est quand même révélateur cette manie qu’ont les fils d’immigrants à chercher à être plus sauvages dans la lutte contre l’immigration ! Après Sarko le truand, voilà Zemmour l’intellectuel faussaire. Qu’est-ce que voulait Zemmour en apostrophant des Sénégalais de France ? Cette façon de parler relève de la communication : Zemmour voulait pécher des électeurs bien connus.

Alassane Kitane