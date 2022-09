Aliou Sow veut apporter sa contribution pour améliorer le secteur de la Culture

Le nouveau ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a fait part de sa volonté d’apporter sa contribution à l’amélioration de la gestion du secteur dont il est chargé, ‘’par lequel le Sénégal a toujours rayonné’’. Il a pris cet engagement à l’occasion de sa passation de service avec son prédécesseur, Abdoulaye Diop.

‘’J’exprime mon engagement sans faille, avec loyauté, rigueur et détermination, à jouer ma partition, à la suite de vos nombreux efforts, pour améliorer la gestion du secteur’’, a-t-il déclaré. Selon Aliou Sow, repris par APS, le ministère de la Culture ‘’est un département extrêmement important, qui incarne à la fois le passé, l’avenir et le futur de la nation’’.

‘’En définitive, c’est le secteur par lequel le Sénégal a toujours rayonné, le secteur par lequel le génie créateur sénégalais s’est toujours affirmé au point d’être célébré et sollicité partout’’, a-t-il souligné. Ce secteur a su impulser ‘’des réformes qui ont une dimension mondiale et sont encore toujours chantées et louées un peu partout dans le monde’’, a souligné M. Sow.

Il note que le Sénégal, par ‘’la bonne gestion du vivre-ensemble, la cohésion sociale, l’unité nationale et la diversité culturelle, a toujours été cité en exemple au point que tous ceux qui cherchent la paix, la gloire et le développement socioéconomique pensent systématiquement [au] Sénégal’’. ‘’Nous devons préserver cet acquis et je ne manquerai point de vous solliciter très souvent pour, dans les meilleurs délais, faire vivre et rayonner encore (…) ce secteur ô combien important’’, a martelé Aliou Sow, s’adressant à son prédécesseur.

Il a insisté sur l’importance de la culture en répétant que ‘’quand la culture marche, le reste marche’’. De même, ‘’quand quelqu’un a un comportement indiscipliné dans la rue et menace les intérêts des autres, c’est parce qu’il n’a pas incarné les valeurs de notre culture’’, a ajouté M. Sow. L’ex-ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, a pour sa part souhaité ‘’plein succès’’ à son ‘’jeune frère’’, avant de réitérer ses ‘’vifs remerciements et sa profonde gratitude au chef de l’Etat pour la confiance sans cesse renouvelée’’ à son égard.