Les médicaments à base de pholcodine interdits de vente au Sénégal

A l’instar de beaucoup de pays dont récemment la Gambie, le Sénégal interdit tout médicament à base de pholcodine. La décision est de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) qui annonce la suspension des autorisations de mise sur le marché (Amm) des spécialités à base de pholcodine, en raison d’un rapport bénéfice/risque jugé défavorable. D’après une note de Laborex Sénégal qui cite l’agence, ces sirops antitussifs sont associés à des réactions allergiques croisées graves avec les curares, utilisés lors d’anesthésie générale.

Ainsi, la survenue d’un accident allergique peut survenir même plusieurs semaines après la prise de pholcodine. C’est pourquoi, depuis le 8 septembre, la prescription et la délivrance de sirops à base de pholcodine sont interdites en France et au Sénégal, sous demande du laboratoire Melisana Pharma. Ainsi, les professionnels de santé ne doivent plus prescrire ou délivrer ces médicaments et les patients doivent arrêter leur traitement et le rapporter en pharmacie pour destruction, lit-on dans les colonnes de L’As.