Le Président de l’Association des Ecrivains du Sénégal (AES) n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). M. Alioune Badara Bèye a, lors de la cérémonie d’ouverture de la 27ème Edition de la journée internationale de l’Écrivain Africain ce jeudi matin, salué « la grande Linguère sénégalaise qui a accepté de présider la cérémonie d’ouverture de la 27ème édition. Il s’agit de Madame Aminata Touré, actuelle présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, ancienne Premier ministre, ancienne Ministre de la Justice et ancienne Envoyée Spéciale du président de la République du Sénégal. » « Cette grande dame a consacré toute sa vie à la quête d’un mieux-être, d’un mieux devenir de ses compatriotes doublés d’un amour viscéral pour les droits humains et les acquis de la société civile », témoigne le Président de l’Association des Ecrivains du Sénégal (AES), M. Alioune Badara Bèye.