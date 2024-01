Alioune Tine diagnostique la maladie de Sonko sur…Macky

Incroyable Alioune Tine ! Il est l’acteur de la société civile le plus politisé qui affiche ouvertement son amour pour l’opposant radical à chacune de ses sorties. Cette admiration pour Ousmane Sonko fausse le plus souvent ses analyses et altère son jugement. Ce consultant qui conseille plusieurs ONG, des institutions panafricaines et souvent même des Chefs d’Etat en exercice, a échangé son manteau de « droit-de-l’hommiste » contre une soumission totale à Sonko. Et ceci, au point d’ignorer la maladie de son maître. Voilà qu’il accuse Macky Sall de tous les maux dont souffre son maître Sonko…

Alioune TINE, fondateur du Think tank Afrikajom Center est vraiment malhonnête. Il ne s’en gêne pas. Comme un gamin qui venait de recevoir son premier cadeau de noël, Alioune Tine qui est allé squatter chez Ousmane Sonko, se réjouissait avec photos à l’appui d’avoir partagé le déjeuner avec ce dernier à travers un post sur les réseaux sociaux. Hier dans une tribune, il a accusé le président Macky Sall d’être un « despote » qui piétine ses adversaires.

Que cherche Alioune Tine ? Devrait-on, dans une démocratie, laisser son adversaire saccager tout sur son passage ou le maîtriser ? A l’entame de sa tribune, Monsieur Tine dit de Macky Sall qu’il est un « Grand bâtisseur, mais un Président qui n’hésitera pas à user sans modération et sans limite du pouvoir présidentiel exacerbé et de sa majorité pour combattre ses opposants. ». Si Monsieur Tine est honnête avec lui-même, il ne dirait pas ce genre de chose car son maître Sonko a usé de sa capacité de mobilisation pour perpétrer des actes de sabotage qui ont occasionné plus de 30 morts.

Alioune Tine n’a jamais critiqué l’usage sans modération de la capacité de mobilisation et de nuisance de Sonko avec pour objectif de prendre le pouvoir par la force. Alioune Tine déclare : « Dialoguer est indispensable pour construire un pacte républicain consolidé qui garantisse notre stabilité, dialoguer pour que tous les citoyens se sentent représentés. Réconcilier les Sénégalais passe par dialoguer avec Sonko et les autres candidats pour dégager un consensus fort et aller vers une présidentielle apaisée et crédible. ». Alioune Tine est-il sourd-muet et aveugle ?

Qui a conceptualisé le Dialogue national ? C’est Macky Sall. Et qui a refusé de participer au Dialogue national ? C’est Ousmane Sonko. Et aujourd’hui, Alioune Tine accuse Macky de ne pas vouloir dialoguer avec Sonko. Il faut dénoncer l’aspect trompeur et falsificateur d’Alioune Tine qui accuse Macky de ce dont souffre Sonko.

Macky Sall est le responsable de tous les malheurs qui s’abattent sur le Sénégal, a déclaré Alioune Tine. Si l’on suit son raisonnement, c’est Macky Sall qui est celui qui ameute les jeunes, leur demande d’occuper les rues et détruire tous les biens publics et privés. Alioune Tine aime désigner Macky Sall pour l’accuser d’être responsable d’une dégradation de la situation politique nationale.

Pour Alioune Tine, la situation politique nationale s’est dégradée parce que tout simplement Ousmane Sonko qui a agi comme un hors-la-loi en défiant la justice, est en prison. Ousmane Sonko est en prison, et le pays se porte mieux ainsi. Pourtant, il avait promis la géhenne s’il était envoyé en prison. Ousmane Sonko est allé jusqu’à menacer Macky Sall de lui faire subir le même sort que l’ancien Président du Libéria Samuel Doe en le menaçant qu’il allait demander aux jeunes d’aller le déloger du palais.

En tenant de tels propos, jamais Ousmane Sonko n’a subi une réaction de désapprobation de la part d’Alioune Tine. Lorsque Ousmane Sonko se mettait à insulter les magistrats, à menacer de hauts gradés de la gendarmerie et de la police, Alioune Tine n’avait jamais ouvert la bouche pour le condamner. Et, il accuse aujourd’hui Macky Sall d’être celui qui déstabilise le Sénégal. Alioune Tine verse tout simplement dans la fumisterie.

Il n’accuse jamais Ousmane Sonko. Le sieur Tine ne s’est jamais interrogé, ce que pouvait faire Ousmane Sonko la nuit en plein couvre-feu dans un salon de beauté ? Non Alioune Tine ignore tout ce que fait Ousmane Sonko de mal. Il aime jeter tous les torts sur Macky Sall. Alioune Tine est un fieffé menteur. Que ne fera-t-il pour couvrir Ousmane Sonko ?

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn